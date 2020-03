Mesdagfonds: wij hebben verkeerde stikstofcijfers naar buiten gebracht

De cijfers die het Mesdagfonds op 20 februari naar buiten heeft gebracht over de stikstofuitstoot, kloppen niet. Dat zegt het fonds zelf in een verklaring. Volgens het fonds was de landbouw verantwoordelijk voor 25 procent van de stikstofdepositie op natuurgebieden, maar door een 'bug' in het rekenmodel klopt dat percentage niet.