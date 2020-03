Burgemeester Harry Oosterman: "Er gaan volop geruchten over de oorzaak van de brand"

In het dorp zijn allerhande vragen over hoe de brand kon ontstaan. De inspectie doet nog onderzoek naar de toedracht. In de tussentijd wordt de schade geïnventariseerd. Burgemeester Oosterman: "Voor de ondernemers is dit een drama. Ik heb nog niet veel ondernemers gesproken, maar voor het MKB is dit een klap."

Foute boel

Ondernemer Johan Mulder kwam met de schrik vrij. Zijn expeditiebedrijf Mulder & Zn. ligt naast de loods die in vlammen opging. "Toen ik kwam aanrijden, zag ik al wel: dit is foute boel. Maar het was spannend. Het maakte diepe indruk. We hebben geluk gehad met de windrichting. We zijn door het oog van de naald gekropen. Een van onze vrachtwagens heeft wel brandschade opgelopen, maar we hebben 'm kunnen behouden."