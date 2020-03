GGD Fryslân: "Paar Friezen getest op coronavirus, maar alle testen waren negatief"

Iedere dag krijgt de GGD zo'n 60 tot 100 telefoontjes van mensen die zich zorgen maken. Dat valt nog mee, vindt De Graaf. "Friezen zijn gelukkig een rustig volkje, dus tot nu toe valt het mee." En dat is maar goed ook, want in principe is er nog altijd geen reden tot paniek, vindt De Graaf. "Het coronvirus lijkt niet gevaarlijker dan een gewone griep. We houden het extra goed in de gaten omdat het een nieuw virus is."

Even bellen

Telefoontjes gaan vooral over vragen van mensen die op vakantie zijn geweest. Maar ook huisartsen die voor de zekerheid bellen om te controleren of een patiënt corona heeft.

De handen goed wassen en in een zakdoek of de binnenkant van je elleboog hoesten, zijn de meest belangrijke voorzorgsmaatregelen om corona tegen te gaan. De Graaf: "Wees alert, maar de kans is groter dat je een gewone griep krijgt."