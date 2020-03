Trainer Ten Berge verlengt contract bij voetbalvrouwen SC Heerenveen

Ten Berge is zeer tevreden over de verlenging van zijn contract. "Ik heb het hier naar mijn zin. Dat maakt dat ik heel graag door wil. We zijn heel stabiel aan het bouwen met elkaar. Ik werk met ambitieuze mensen en ik heb nog steeds het gevoel dat we stappen zetten met elkaar." Als voorbeeld noemt hij de zogenoemde 'vrouwenlounge' en het trainingskamp.

Kritisch

Ook voorzitter Jessica Roosenburg is blij met de contractverlenging. "Ik hoor van speelsters dat ze nog heel veel van je kunnen leren. ik vind het fijn dat je kritisch bent, zodat we samen dingen mooier en beter kunnen maken. We willen het spel optimaliseren en professionaliseren."

Jong talent

Volgens Ten Berge trekt het professionaliseren van het damesvoetbal ook nieuw talent naar Heerenveen. "Ook speelsters van buiten de club willen graag bij ons komen voetbal. We halen steeds meer jonge talentvolle speelsters binnen."