Agent met mes neergestoken in Drachten, politie schiet verdachte neer

In Drachten is zondagavond een politieman neergestoken. De politie kwam naar het huis aan de Nachtegaalstraat na een melding van huiselijk geweld. Nadat de politieman met het mes werd aangevallen, is de verdachte neergeschoten. Met de agent gaat het naar omstandigheden goed. De verdachte ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Politiewoordvoerder Paul Heidanus over wat er is gebeurd: