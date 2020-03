Groothandel stopt met proeverijen door coronavirus

Zondag maakte het RIVM bekend dat er in Nederland nu tien mensen met corona zijn besmet. Donderdagavond 27 februari werd de eerste besmetting vastgesteld in Nederland. Een man werd toen in een ziekenhuis in Tilburg opgenomen. De dagen daarna kwamen er meer gevallen bij: Amsterdam, Delft, Gorinchem en Coevorden.

Door het eerste coronageval in de noordelijke provincies (Coevorden), komen er bij de Meldkamer Noord-Nederland veel telefoontjes binnen met vragen over het virus. De meldkamer laat weten dat mensen met die vragen bij de regionale GGD moeten zijn. Als dat niet lukt, dan kunnen mensen terecht bij een telefoonnummer dat het RIVM speciaal voor het coronavirus heeft ingesteld: 0800 - 1351.

Geen voorraad meer

Zoals in Fryslân is er eigenlijk in heel Nederland bijna nergens meer zeep en handgel op voorraad. Bij sommige winkels geldt een maximum aantal zeepproducten dat klanten kunnen kopen of bestellen. Bij anderen is het al helemaal uitverkocht.