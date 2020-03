Jonge theatermakers brengen een bijzondere voorstelling: Beste Jonas

The Stage Is Your is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek om de jongeren bij het culturele aanbod in Sneek en omstreken te betrekken. Het doel is dat de jongeren zelf aan de slag gaan met nieuwe producties.

Schrijver en regisseur Jovan Smilda heeft eerst vier jaar de MUZT-opleiding in Sneek gedaan en is nu derdejaars student aan ArtEZ in Zwolle, waar hij studeert voor theaterdocent en -maker. Smilda heeft het stuk 'Beste Jonas' zelf geschreven. Het is een bewerking van het boek Dear Evan Hansen van Steven Levenson, waar ook een heel succesvolle broadwaymusical van is gemaakt.

Druk van sociale media

Beste Jonas gaat over een jongen, die door de druk van social media aan zelfmoord denkt. Het verhaal krijgt een wending als hij door een onverwachte gebeurtenis in een heel andere positie komt. De voorstelling gaat over de invloed van pesten, de rol van familie en liefde en brengt een belangrijke boodschap. Die boodschap wordt verpakt in een voorstelling met liedjes, hilarische personages en hier en daar een slechte grap.

Jovan hoopt dat veel jongeren de weg naar het kunstcentrum Atrium, waar de voorstelling wordt opgevoerd, zullen vinden, omdat het een stuk is dat zich helemaal in de wereld van de jongeren afspeelt. De voorstelling van zondag 1 maart is uitverkocht. Op 31 mei wordt het stuk nogmaals gespeeld.