UNIS Flyers nationaal kampioen na winst in thriller

Spectaculaire ommekeer

De Flyers zorgden in de laatste periode voor een spectaculaire ommekeer. Petersen scoorde, opnieuw met powerplay, zijn tweede treffer. Een paar minuten later zette Marc Nijland de thuisploeg zelfs op voorsprong na een uitbraak. Aanvoerder Trevor Hunt wist er in de laatste minuut 4-2 van te maken. Hij profiteerde ervan dat Den Haag zonder goalie speelde.

Daarmee was het nog even onrustig op het ijs en dat was niet voor de eerste keer in deze finale. Den Haag-speler Van Musscher werd nog naar de kleedkamer gestuurd. Na de ophef moest er nog dertien seconden gespeeld worden. Daarna kon de ploeg van Mike Nason de titel vieren.