"Buiten was het een vlammenzee"

Huis vol rook

De meeste mensen konden aan het begin van de middag weer naar huis of naar familie. "Ik ben vanochtend heel even terug geweest", zegt Tuinstra. "Maar het huis stond vol rook. Dus ik was er maar een paar minuten. Ik ben niet bang geweest dat het vuur over zou slaan, maar je denkt wel: wat nou als dat ene vonkje net verkeerd valt?"

Bij de brand in Oosterwolde is een loods van zo'n 80 bij 120 meter volledig in de as gelegd. De technische recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het is nu plaats delict. Of de brand iets te maken heeft met de grote politieactie van eerder deze week in onder meer Oosterwolde, kan de politie nog niet zeggen.