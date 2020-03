Ireen Wüst: "Deze is zo mooi, omdat het geen gemakkelijke route was"

Wüst is vooral trots op hoe het dit seizoen is gegaan. Ze ging dit seizoen voor de wereldtitel op de 1500 meter. Die haalde ze twee weken geleden al binnen in Salt Lake City. "Deze is mooi omdat het geen gemakkelijke route was. Ik heb daarom dit jaar geen drie kilometers kunnen rijden. Als je dan uiteindelijk toch nog wel wereldkampioen allround wordt, is dat wel speciaal."

Volgende week volgt nog de wereldbekerfinale in Heerenveen. "Een perfect seizoen? Ook nog Europees kampioen op de 1500 meter. Dit is wel een feestje waard. Ik ga vanavond wel even met Letitia en m'n ouders een wijntje drinken."