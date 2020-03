Ireen Wüst wint voor de zevende keer WK allround, brons voor Antoinette de Jong

Wüst schaatste het hele weekend sterk. Ze begon het toernooi met een vierde plaats op de 500 meter. Daarmee nam ze al wat afstand van de grootste concurrinten om de wereldtitel. Op de 3.000 meter werd ze derde, waarmee ze de leiding in het klassement pakte. Zondag breidde ze die voorsprong uit, door de 1.500 meter in een baanrecord te winnen.

Op de 5.000 meter, de laatste afstand van het toernooi, nam Wüst het in de laatste rit op tegen Blondin. Wüst verdedigde een voorsprong van 6,60 seconde. De wereldtitel kwam op de 5.000 meter geen moment in gevaar. Wüst bleef Blondin lang voor. De Brabantse Friezin kwam niet aan de tijd van Martina Sáblíková, die de 5.000 meter won. Maar de 7.01,68 van Wüst was meer dan genoeg om de leiding in het klassement te behouden.

De laatste keer dat Wüst de wereldtitel allround pakte, was in 2017. Daarna won ze zilver in 2018 en vorig jaar werd ze vijfde. Eerder werd ze wereldkampioen allround in 2007, 2011, 2012, 2013 en 2014.

De Jonge pakt brons

Antoinette de Jong nam het in de tweede rit op tegen vijfvoudig wereldkampioene allround Martina Sáblíková. De Friezin moest een voorsprong van zo'n negen seconden op de Tsjechische verdedigen. Dat leek te lukken, want het verschil de rit bleef lang beperkt tot een paar seconden. Later in de rit nam Sáblíková steeds meer afstand, maar De Jong hield net genoeg over om haar voor te blijven in het klassement. Ze reed naar een tijd van 7.02,79, Sáblíková 6.53,94.

Een rit later zag De Jong dat Melissa Wijfje, die schaatst voor het Gewest Fryslân, 2,5 seconde trager was. Daarmee haalde De Jong haar landgenote in. Zo pakt ze toch een medaille, na een matig begin aan het WK allround.

Het is de derde keer dat De Jong een bronzen medaille pakt op het WK allround. Eerder presteerde ze dat al in Berlijn in 2016 en vorig jaar in Calgary.