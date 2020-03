Eerste omwonenden brand Oosterwolde terug naar huis

Door de brand werd een loods van 80 bij 120 meter volledig in de as gelegd. Acht woningen werden ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een bejaardenhuis in de buurt.

De politie roept getuigen op hun te melden en is met de technische recherche een onderzoek begon. De loods is tot 'plaats delict' benoemd.

De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer moet nog de hele dag werken aan de naasleep.