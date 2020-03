Ireen Wüst blijft klassementsleider met winst op 1500 meter

Wüst versloeg in een rechtstreeks duel Ivanie Blondin. De Canadese staat nog altijd tweede in het klassement, maar Wüst heeft nu een dikke voorsprong op de laatste afstand, de 5000 meter.

Antoinette de Jong werd vijfde in een tijd van 1.55,19. Ze won haar rit van Melissa Wijfje, haar concurrent voor de derde plaats. Wijfje reed 1.55,72. De Jong zakte in het klassement van de vierde naar de vijfde plaats. Derde is nog altijd Wijfje, Lalenkova is nu vierde. Maar het gat tussen Wijfje en De Jong is nog maar 1,5 seconde op de 5 kilometer.