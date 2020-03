Technische recherche onderzoekt oorzaak grote brand Oosterwolde

Afgelopen vrijdag waren er op meerdere plaatsen in het Noorden invallen naar aanleiding van een groot onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, ook in Oosterwolde. Het onderzoek is gericht op wapenhandel, drugs en geweldsdelicten. Daarbij werden ook drie Friezen aangehouden. In Oosterwolde werd de kringloopwinkel doorzocht. Of deze brand daarmee verband houdt, is nog niet bekend.

Politiewoordvoerder Paul Heidanus zegt daarover: "We weten natuurlijk wat er in die zaak gebeurd is. Dit is een brand, dat is van een andere orde. Wij moeten onderzoek doen, dus eerst maar eens zien wat daar uit komt."