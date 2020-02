Aris kan ondanks eindsprint niet stunten tegen Zwolle

De Leeuwarders gingen na het eerste kwart nog met 21-20 aan de leiding. Het derde kwart was met 20-14 dan weer voor Zwolle en dus ging Aris met een 40-35 achterstand de rust in. Landstede Hammers, da tafgelopen jaar voor het eerst in haar clubhistorie landskampioen werd, kwam na de rust goed uit de kleedkamer. De marge werd in het derde kwart dan ook vergroot tot tien punten: 61-51.

Eindsprint Aris

Aris, dat afgelopen week nog de finale van het nationale bekertoernooi haalde, bewees in het vierde en laatste kwart wel degelijk met de top van Nederland mee te kunnen doen. Met nog 2 minuten en 58 secondes te gaan had Aris het gat verkleind tot vijf punten: 71-66. Met twee benutte vrije worpen van Andy Mazurczak werd dat gat met nog maar 25 secondes zelfs verkleind tot drie punten.

Martez Walker gaf Zwolle met nog zeventien secondes op de klok de bezoekers met twee rake vrije worpen weer wat lucht: 73-68. Met nog vijf secondes kon Mazurczak nog wel een driepunter raak schieten, maar doordat Zwolle daarna het balbezit had, lukte het niet meer om nog op gelijke hoogte te komen. Aris ging dus uiteindelijk met 73-71 onderuit.

Craig Osaikhwuwuomwan was met 22 punten en 19 rebounds de grote man aan de kant van Aris.

Play-offs om landskampioenschap

De Leeuwarders staan door het verlies met twaalf punten op de achtste plaats in de Dutch Basketball League. Om mee te kunnen doen aan de play-offs om het landskampioenschap moet Aris bij de eerste zes eindigen. BAL Weert staat nu met zestien punten op die zesde plaats.