Arjan Stroetinga derde in finale Marathoncup

Stroetinga kwam eerder in de wedstrijd in de problemen toen een grote groep wegreed. De Fries moest aan de bak om terug te komen, maar tien ronden voor het einde lukte dat toch. In de sprint was Stroetinga echter niet snel genoeg om Hekman te verslaan. Bart Hoolwerf haalde Stroetinga net voor de eindstreep ook nog in.

Niero tweede in klassement

Hooolwerf werd ook winnaar van het eindklassement van de Marathoncup. Daniel Niero werd zaterdag vierde. Nummer twee van het klassement Mats Stoltenborg werd zevende, waardoor de in Heerenveen wonende Italiaan Niero de tweede plek in het klassement nog pakte.