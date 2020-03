Arjan Stroetinga derde in finale Marathon Cup

Stroetinga kwam eerder in de wedstrijd in de problemen toen een grote groep wegreed. De Fries moest aan de bak om terug te komen, maar tien ronden voor het einde lukte dat toch. In de sprint was Stroetinga echter niet snel genoeg om Hekman te verslaan.

Bart Hoolwerf haalde Stroetinga net voor de eindstreep ook nog in. Stroetinga voelde zich niet helemaal fit. Hij had meteen al in de gaten dat hij in de sprint tekort zou komen. "Ik dacht, het wordt hem niet vandaag. Zo voelde ik mij. Ik had niet genoeg power", zei Stroetinga.

Kijk hieronder naar de reactie van Arjan Stroetinga: