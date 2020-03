LDODK klimt met belangrijke overwinning naar derde plek in Korfbal League

LDODK heeft zaterdagavond in eigen huis de belangrijke wedstrijd tegen Groen Geel gewonnen. De ploeg uit Gorredijk was met 32-16 te sterk voor de promovendus. Door de overwinning klimt LDODK naar de derde plek in de Korfbal League en heeft de strijd voor de play-offs om het landskampioenschap weer in eigen hand.