VC Sneek wint in kampioenspoule eenvoudig van FAST

De eerste set in de Sneker sporthal was nog wel spannend. Beide ploegen gaven elkaar niets toe en dus kwam het tot 23-23. In die beslissende fase pakte Sneek twee punten en daarmee ging de set met 25-23 naar de thuisploeg.

In de tweede set liep Sneek uit tot een 17-4 voorsprong. De bezoekers hadden geen schijn van kans en de set ging dan ook eenvoudig met 25-11 naar VC Sneek. Ook in de derde set had Sneek geen enkele moeite met de Limburgers. Al snel was er met 15-5 weer een comfortabele voorsprong. De set eindigde uiteindelijk in 25:14.

Kampioenspoule

Met de overwinning staat VC Sneek no met vijf punten op de vierde plek in de kampioenspoule. Sneek moet bij de eerste twee eindigen voor een plek in de play-off om het landskampioenschap. Op dit moment staat Eurosped op die tweede plek, met zeven punten. Die ploeg heeft echter nog wel een wedstrijd tegoed.