Vrouw klapt met hoofd tegen raam bij kop-staartbotsing op De Skieding

Bij een ongeluk op De Skieding bij Drachtstercompagnie is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Dat gebeurde bij een koop-staartbotsing tussen twee auto's. De vrouw zat als bijrijder in één van de auto's en klapte met het hoofd tegen het voorraam. De vrouw is op de plek van het ongeluk door ambulancepersoneel onderzocht en daarna naar het ziekenhuis meegenomen.