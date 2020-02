Sven Kramer: "De afgelopen dagen zijn moeilijk geweest"

Hoe gaat het nu met hem? "Het kan beter. Ik had op een betere eerste dag gehad. Dat lukt dan niet. Ik heb wel getwijfeld om hierheen te gaan. Als je dan gaat, moet je ervoor gaan. Maar dat was pittig."

Kramer baalde van zijn prestaties. "Dat is niet het niveau dat ik de afgelopen maanden liet zien. Ik ben blij dat het team me in bescherming neemt." Heeft zijn ploeg dan de knoop voor Kramer doorgehakt? "De keuze is voor me gemaakt. Ik ben zelf niet iemand die zegt: nu schaatsen we niet meer. Ik had er misschien zelf niet langer over na moeten denken, maar het is goed zo."

Het seizoen van Kramer zit er nu op. Hij rijdt komende week geen wereldbekerfinale in Thialf, omdat hij daar niet genoeg wereldbekerpunten voor heeft gehaald.