Manon Kamminga tweede bij finale Marathon Cup, Groenewoud derde

Manon Kamminga is tweede geworden bij de finale van de KPN Marathon Cup in Leeuwarden. De winst ging naar Irene Schouten en Marijke Groenewoud uit Hallum werd in eerste instantie derde, maar kreeg na afloop een rode kaart en werd uit de uitslag gehaald. Jade van der Molen uit Heerenveen eindigde op de tweede plek in het eindklassement van de Marathon Cup.