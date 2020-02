Kameleoneiland in Terherne staat onder water: "Lastig te zeggen wat de schade is"

Wetterskip Fryslân legt uit het jammer te vinden voor het Kameleondorp, maar dat er niet veel aan te doen is. Henk Flikkema van Wetterskip zegt dat de regels jaren geleden al opgesteld zijn en dat het gebied nodig is voor wateropslag. De waterstand is nu wel extreem hoog, zegt hij, en het is goed mogelijk dat dit in de toekomst vaker voor zal komen. Om die reden wil De Lange binnenkort ook graag om tafel met Wetterskip Fryslân om te kijken wat er mogelijk is voor zijn eiland.