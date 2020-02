Ondergedoken Salo kon alleen nog maar Fries spreken en wilde Ureterp niet verlaten

In de tentoonstelling staan de verhalen van zeventien Joodse kinderen centraal. Er is een foto van hun zie zien, waar ze fleurig op staan in - zo lijkt het - hun mooiste kleding. Dat is in groot contrast met de verhalen die onder de foto's staan.

Salo Muller heeft van zijn zesde tot negende in Ureterp ondergedoken gezeten. Na de oorlog kwam een tante om hem op te halen, want zijn ouders hadden de oorlog niet overleefd. "Ik wilde helemaal niet weg uit Ureterp. Ik kon alleen nog maar Fries praten, wist niet meer hoe ik echt heette en wanneer ik jarig was. Ik heb zó hard gehuild."