Harkemase Boys en Buitenpost winnen, ONS Sneek behaalt een punt

In een winderig Amsterdam was er in in het eerste half uur tussen de Ajax-amateurs en Harkemase Boys maar één grote kans. Gerald Postma van de Boys kon na veertien minuten scoren, maar hij schoot de bal via doelman Ruben Zandwijken over de goal. Na 33 minuten was Ajax dichtbij de openingstreffer toen Romano de Jong vanaf dertig meter de lat raakte. De eerste goal kwam echter op naam van de Friezen. Henny Bouius kon na een vrije trap van Bas van Wijnen raak schieten: 1-0. Daarmee bracht hij zijn seizoenstotaal in de derde divisie op veertien doelpunten.

Stelpstra verdubbelt de score

Het eerste kansje kwam op naam van Robert Stelpstra. De aanvaller kopte na een corner van Mark Bruintjes op goal, maar keeper Zandwijken kon de bal nog net wegboksen. Even later kon de spits alsnog scoren, toen hij een voorzet van Postma hard binnenschoot: 2-0. In de slotfase kreeg Harkemase Boys nog een paar grote kansen, doordat Ajax grote ruimtes liet vallen. De Harkieten konden daar echter niet van profiteren en dus bleef het in Amsterdam 2-0 voor de Friezen.

Door de overwinning en een nederlaag van DVS '33 Ermelo tegen de koploper Sparta Nijkerk klimt Harkemase Boys naar de derde plaats in de derde divisie. De achterstand op nummer twee Odin '50 is twee punten.