Ireen Wüst: "De spanning zit er nog volledig in"

Wüst moet het met name hebben van de korte afstanden. Dat ze na twee afstanden de leiding neemt, komt misschien niet als een verrassing, maar het verschil met de concurrenten is wel groot. "Nou, het is niet het ideale scenario. Dan had ik op de 500 meter nog wat meer verschil moeten pakken. Maar ik sta eerste." Wüst werd vijfde op de 500 meter met 38,96.

Op de 3000 meter werd ze derde met 4.02,60, slechts zes honderdsten achter nummer twee Blondin. "Blondin is nu mijn grootste concurrent." Op de 1500 meter, de afstand waarop ze wereldkampioen is, kan Wüst nog iets uitlopen op Blondin en dan moet ze het afmaken op de laatste afstand, de 5000 meter. "Hoe goed ik ben op de 5000 meter weet ik niet, want dat is alweer een jaar geleden."