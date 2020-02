Wüst na eerste dag aan de leiding op WK allround, De Jong vierde

De overwinning op de 3000 meter was voor de Tsjechische Martina Sablikova. Zij finishte in 4.01,89. Maar omdat ze een slechte 500 meter reed, lijkt Sablikova nog geen bedreiging in het klassement. Daarin staat ze tiende. De tweede plek op de 3000 meter ging naar Ivanie Blondin. Wüst maakte in 4.02,60 het podium compleet.

De Jong moest met haar 4.03,40 anderhalve seconde toegeven aan Sablikova. Door haar iets mindere 500 meter staat ze vierde in het klassement. Melissa Wijfje, die uitkomt voor het Gewest Fryslân, staat boven haar in het klassement door een vierde plek op de 3000 meter.

Zondag schaatsen de vrouwen in het allroundtoernooi de 1500r en de 5000 meter.