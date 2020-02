Letitia de Jong achtste in eindklassering op WK sprint: "Ik heb er alles uit gehaald"

Dat ze niet teleurgesteld is, heeft ermee te maken dat de ritten volgens De Jong prima waren. "Ik heb er dit weekeinde alles uit gehaald wat erin zat. De conclusie is dat ik tekortschiet bij de openingen. Daar laat ik te veel liggen", vertelt de inwoonster van Feanwâlden in het Noorse Hamar.

De Jong heeft wel een verklaring voor haar slechtere openingen. "Ik ben er het afgelopen jaar veel beter in geworden, maar door de vermoeidheid van een lang seizoen is dit het eerste dat erbij inschiet. Het is een sprinttoernooi en dan gaat het om de opening. Het is gewoon jammer voor mij."

Het verschil met het WK sprint van vorig jaar is groot. Toen eindigde De Jong als dertiende. "Toen reed ik ook niet echt goed. Nu twee keer 1.14 en 38 laag. Met dit puntentotaal had je jaren geleden op het podium gestaan. De top is nu zo breed. Gelukkig groei ik mee, maar daardoor blijft mijn positie gelijk."