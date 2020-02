Letitia de Jong moet tevreden zijn met achtste plaats op WK sprint

De inwoonster van Feanwâlden reed een mindere tijd dan vrijdag, toen ze met 1.14,85 vierde werd op deze afstand. Eerder was De Jong als tiende geëindigd op de 500 meter. De Jong gaf vooraf aan graag haar beste resultaat op een WK sprint te willen verbeteren. Dat was een achtste plaats. Maar dat lukt dus niet.

In vergelijking met vrijdag reed de Amerikaanse Brittany Bowe zaterdag veel beter, waardoor ze De Jong nog voorbij is gegaan in het klassement. Miho Takagi werd wereldkampioene. De Japanse eindigde voor haar landgenoot Noa Kodaira. Derde werd Bowe. Jutta Leerdam was de beste Nederlandse, ze werd vijfde. Jorien ter Mors eindigde als zevende.

Het klassement van het WK sprint wordt opgemaakt na de 500 en 1000 meter op vrijdag en de 500 en 1000 meter op zaterdag.