Sven Kramer start WK allround met negentiende plaats op 500 meter

Al in de vierde rit moest de schaatser van team Jumbo-Visma aan de bak. Aan zijn Canadese tegenstander Jordan Belchos had Kramer niet veel. Nadat hij over de finish kwam, leek hij niet tevreden te zijn met de uitslag. Pedersen had in rit drie al een veel snellere tijd neergezet.

Na Kramer reden ook Roest en Jan Blokhuijsen onder zijn tijd. Roest werd zevende met 36,52. Blokhuijsen werd achtste met 36,64. Kramer had bijna tien secondes achterstand op Roest voor de 5000 meter, die later zaterdag gereden wordt.