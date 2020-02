Brand in Dokkumer Nieuwe Zijlen laait weer op

De brand ontstond zaterdag opnieuw door de enorme vuurbelasting van vrijdagavond. "Dat kun je nooit uitkrijgen. Het zat tussen het plafond en het is een driedubbel plafond", vertelt Albert Hoof van brandweer Kollum. "Er zat waarschijnlijk nog een beetje in en met deze wind kun je er op wachten." De brandweer had de brand snel onder controle en heeft het plafond moeten sloten om een nieuwe brand te voorkomen.

De brand ontstond vrijdagavond in een auto van het merk Porsche onder een carport vlakbij de woningen en het café. Rond 23.30 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. De brandweer van Kollum is 's nachts ter plekke gebleven om na te blussen, maar de vlammen laaiden 's ochtends toch weer op.