Letitia de Jong wordt tiende op 500 meter in Hamar en zakt in klassement

De Jong reed in Hamar precies dezelfde tijd als vrijdag: 38,18. Ze is in het klassement gezakt van de zevende naar de negende plaats. Een podiumplek leek vrijdag nog haalbaar, maar nu wordt dat wel heel lastig.

Nao Kodaira won de 500 meter, nipt voor Miho Takagi. De Japanners staan ook eerste en tweede in het klassement: Takagi eerste, Kodaira tweede.

Tussen 13.10 en 13.50 uur is de laatste afstand, de 1.000 meter. Zaterdag is ook de eerste dag van het allroundtoernooi.