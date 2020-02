Eigenaar skûtsje Grutte Pier spant kort geding aan tegen oud-eigenaar

Het skûtsje Grutte Piet is jarenlang in handen geweest van Sikke Heerschop. De broers Delmer en Jelle Los zeilden van 2002 tot 2011 op het skûtsje, waarmee ze in 2010 kampioen van de IFKS werden.

Kettingbeding

Een zakelijk geschil tussen de eigenaar en de broers Los liep in 2011 zo hoog op dat Heerschop alle contact met hen verbrak en hij contractueel, in een zogeheten 'kettingbeding', vastlegde dat niemand van de familie Los ooit weer een stap op het skûtsje zetten mag. Een kettingbeding is een verplichting in een koopcontract om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan latere kopers.

Mocht de clausule overtreden worden, dan staat daar een boete op van 2.500 euro per overtreding. Heerschop heeft aangegeven dat hij ook zeker tot handhaving zal overgaan. "Ik heb het beding er niet voor niets opgezet." Het geld zal hij schenken aan een goed doel.

Hand over het hart

Catrinus Sandstra was op de hoogt van het beding toen hij het skûtsje afgelopen najaar kocht van Lucas Bouma. Bouma zeilde van 2012 tot 2019 met Grutte Pier in de IFKS. Sandstra wil toch een van de broers Los, namelijk Jelle Los, als schipper op zijn skûtsje hebben.

Hij heeft Heerschop gevraagd of die niet met de hand over het hart wil strijken en het beding er wil afhalen, maar daar heeft Heerschop geen oren naar. Sandstra heeft nu een kort geding aangekondigd. Heerschop ziet deze en eventueel andere procedures met vertrouwen tegemoet.

Inschrijving IFKS

Zondag is de laatste dag dat schippers zich kunnen inschrijven voor het IFKS-kampioenschap in augustus. Mocht dat niet lukken, dan is er nog een uitloop van 14 dagen mogelijk, maar wordt er een boete opgelegd van 150 euro.