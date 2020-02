Recensie: De persoonlijke en intieme tentoonstelling 'WaterWereld'

De verhalen van de kunstenaars zijn herkenbaar en soms ook ontroerend. In Fryslân is bijna iedereen immers opgegroeid met het water. Misschien niet als visser of schipper, al was het maar bij de sloot achter huis.

Tjibbe Hooghiemstra: "Water is een plek in mijn hoofd. Het vaart als het ware door mijn hoofd." Hij vertelt hoe het schilderij 'Blau' (2016) teruggrijpt op beelden uit zijn jeugd, hoe hij de sloten duizenden keren heeft gezien. "De bladeren op het water." En voordat het te nostalgisch wordt, zegt Tjibbe: "Maar als het werk er is, heeft het met die beelden uit mijn jeugd eigenlijk niets meer te maken."