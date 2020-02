Busbouwer doneert duizenden euro's aan Jeugdfonds Sport Fryslân

In eerste instantie steunde VDL Foundation vooral initiatieven in Limburg, omdat daar in Born de grote autofabriek van VDL Nedcar staat. De laatste jaren komen ook projecten in andere delen van het land in aanmerking voor een bijdrage.

In Fryslân kunnen zo'n 11.000 kinderen niet meedoen aan sport, omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. In dat geval kunnen ze een beroep doen op het Jeugdfonds. Met de bijdrage van het speciale fonds kunnen zo'n 100 kinderen worden geholpen.