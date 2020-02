Henk Hospes maakt dit weekeinde op 63-jarige leeftijd zijn debuut op het WK allround in Hamar. Niet als schaatser natuurlijk, maar als coach. Namens het Gewest Fryslân is Hospes als coach van Melissa Wijfje en Sanneke de Neeling mee naar Noorwegen. Wijfje doet mee aan het WK allround, De Neeling is reserve voor het WK sprint. Met Henk Hospes blikken we in Hamar vooruit naar het toernooi.