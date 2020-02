Cambuur wint, concurrentie verspeelt punten: "We staan er geweldig voor"

Met die goal kwam Cambuur op 3-2. Daarvoor hadden de Leeuwarders het lastig. "Dat hebben we dit seizoen al vaker gehad", zegt Jacobs. "Dan komen we 1-0 voor en daarna verzwakken we wat. We zijn wat minder scherp dan in de eerste twintig minuten. De tweede helft geven we weer gas en dan pakken we het op. Zo kunnen we de wedstrijd alsnog binnenslepen."

Race om promotie

Dat lukte ook nu weer. En dus houden de Leeuwarders een goed gevoel over aan de wedstrijd, helemaal gezien de resultaten van de concurrentie. "Het was niet onze allerbeste wedstrijd, maar we hebben wel gewoon 4-2 gewonnen en we zijn weer twee punten uitgelopen op Volendam. Dat is hartstikke lekker in de race om promotie."

Want dat de Leeuwarders er goed voor staan in de strijd om promotie, dat is wel zeker. "We staan elf punten voor, we zijn in 90% van de wedstrijden beter dan de tegenstander, dus dan verwacht ik ook dat we dat door kunnen zetten in de laatste tien wedstrijden. Dat verdient deze club ook."