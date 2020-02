Cambuur geeft twee keer voorsprong weg, maar wint wel

Weer voorsprong kwijt

Na de pauze kwam de eerste grote kans voor de bezoekers, maar doelman Sonny Stevens kon een achterstand voor Cambuur voorkomen. Kort daarna zette Michael Breij de Leeuwarders op 2-1. Hij ontsnapte aan de Jong PSV-defensie na een pass van Robin Maulun.

Maar opnieuw kwam de ploeg uit Eindhoven op gelijke hoogte. Cambuur-aanvoerder Erik Schouten zat mis en Vertessen kon daar van profiteren.

De Leeuwarders haalden echter meteen weer aan, en waren een paar keer heel dicht bij een nieuwe voorsprong. Een poging van Breij werd van de lijn gehaald en daarna raakten Mühren én Oratmangoen de lat.

Curieuze goal Jacobs

Henk de Jong had Jamie Jacobs aan het begin van de tweede helft ingebracht, voor Giovanni Korte. De middenvelder, die vaak scoorde, was een tijdlang geblesseerd. Maar bij zijn rentree scoorde hij weer meteen. Dat deed hij op curieuze wijze: doelman Van Osch zat volledig mis bij een voorzet van Oratmangoed. De bal viel voor de voeten van Jacobs, die de bal verkeerd leek te raken. Maar met een grote boog viel de bal net in de hoek: 3-2.

Het duurde even voordat Cambuur de wedstrijd definitief kon winnen. Daar had de ploeg van Henk de Jong wel de kansen voor. In één aanval raakte Cambuur buiten de lat, raakte Mühren de bal niet goed en ging een schot van Maulun via wat andere spelers naast. Een minuut later kregen de Leeuwarders een strafschop. Scheidsrechter Luca Cantineau wees naar de stip, na een overtreding op Breij. Mühren schoot de strafschop hard in de bovenhoek: zijn 24e van het seizoen.