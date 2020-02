Run op desinfectiemiddel: geen handgel meer te vinden

Ook mondkapjes zijn niet meer te krijgen. De gel of handalcohol is volgens het RIVM een goed middel om handen te ontsmetten.

Alcohol als alternatief

Omrop Fryslân-verslaggever Jeroen Boersma deed een steekproef in Harlingen, Franeker en Leeuwarden. Overal is de desinfecterende gel uitverkocht. "We hebben heel veel besteld, maar er is niks binnengekomen", vertelt een verkoper in Franeker. "We hopen dat we volgende week donderdag weer iets krijgen, maar dat is ook nog fifty-fifty. Nu worden zelfs flesjes met normaal alcohol verkocht om de handen mee te desinfecteren, maar daar is het natuurlijk niet voor." In Leeuwarden is het verhaal hetzelfde: "We hebben niets meer, maar ik ben er vandaag misschien wel twintig keer naar gevraagd. Vorige week kocht iemand 25 mondkapjes in één keer. Die zijn nu ook uitverkocht trouwens."