Hoopvolle Letitia de Jong kijkt naar podium: "Het zit heel dicht op elkaar"

Die winst valt dan vooral te halen op de 500 meter. Daarop eindigde De Jong nu elfde. "Vooral het rechte stuk na de bocht kon beter. Het ijs is minder snel, dus je glijd minder door. Daardoor was het aansnijden van de bocht net wat te lang", legt de rijdster van Team Iko uit. "Met die gedachte ga ik de 1000 meter in en die heb ik goed uitgevoerd." Op die afstand werd De Jong vierde, net achter Jorien ter Mors (tweede) en Jutta Leerdam (derde).

Takagi is 'een klasse apart'

Zaterdag hoopt De Jong na de tweede 500 en 1000 meter zelfs nog op een plek op het podium. "Het gat tussen het podium en mij is drie tienden. Ik kijk altijd omhoog. Het belangrijkste is dat ik bij mezelf blijf en mijn races goed uitvoer." De overwinning zit er niet meer in door de goeie prestaties van Miho Takagi: "Ze is een klasse apart."