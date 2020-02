Actie voor nieuw te bouwen klooster Nijkleaster-Westerhûs

Het nieuwe klooster biedt in de eerste fase plaats aan drie permanente woningen en zes gastenkamers voor maximaal twaalf gasten die een paar dagen willen meeleven in het ritme van een klooster. In de laatste fase is er plaats voor zeven woningen en twaalf gastenkamers.

Symbolisch een stoel kopen

In de afgelopen jaren heeft Nijkleaster veel geld gekregen van kerken, overheden, fondsen en andere organisaties. Daarmee kan de eerste fase gerealiseerd worden, maar voor de tweede is het niet genoeg. Daarom hebben ze een crowdfundingsactie opgezet. "Mensen kunnen in de webwinkel op de website symbolisch bijvoorbeeld een zonnepaneel, stoel of tafel kopen en daarmee de inrichting en duurzaamheid van het klooster mede mogelijk maken", vertelt bestuurslid Henk Kroes.

Nijkleaster wil een plek zijn van stilte, bezinning en verbinding, waar mensen tot rust kunnen komen.