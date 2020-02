Defensiekrant zoekt identiteit van Britse luchtmachter uit de Oorlog

Op die afbeelding is te zien dat de Brit overgebracht wordt naar het Amicitiahotel in Leeuwarden. Daar hield de Duitse Luftwaffe in de oorlog waarschijnlijk hun kantoor.

De foto werd aangeboden op een website in het buitenland. Het is niet duidelijk waar hij precies vandaan komt, schrijft de Defensiekrant, al heeft de oorspronkelijke bezitter gezegd dat de man is opgepikt uit zee. Op de achterkant van de foto staat dat het om een 'Engl. Jagd Jagdflieger - Holland 1943' zou gaan. De foto is gedrukt bij 'Foto De Jong' in Leeuwarden. Op de foto is naast de luchtmachtsman en een tal Duitse officieren ook het beursgebouw en de zuivelbank te zien.