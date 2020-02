Vikingrace in Thialf gaat ondanks coronavirus door: "Alleen maar gebeld"

Veel deelnemers zaten er even over in: kon de internationale Vikingrace in Heerenveen wel doorgaan, nu het coronavirus ook in Europa is? Maar nadat de organisatie maatregels heeft genomen, konden de wedstrijden vrijdag gewoon los gaan. De Vikingrace is een belangrijke schaatswedstrijd voor de aanstormende jeugd.

