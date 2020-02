Auto veroorzaakt grote brand in twee woningen Engwierum

Aan de Sylsterwei in Engwierum heeft een auto vrijdagavond een grote brand veroorzaakt. Minimaal twee huizen werden getroffen door de brand. Het vuur is waarschijnlijk in de auto begonnen en is daarna overgeslagen naar de huizen. Eerst dacht de brandweer dat een café ook in brand zou komen te staan, maar dat moest nog blijken. De brand was vlakbij de brug in Dokkumer Nieuwe Zeilen.