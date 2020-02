Auto veroorzaakt grote brand in twee woningen Dokkumer Nieuwe Zijlen

De hoogwerker van brandweerkorps Dokkum heeft een poos vastgestaan in het gras, maar met behulp van een andere brandweerauto is de hoogwerker weer losgetrokken. De weg was dicht om zo de brandweer alle ruimte te kunnen geven. Hoe groot de totale schade is, is nog niet bekend.

Twee mensen behandeld

In de loop van de nacht wordt bekeken of en hoe bewoners weer terug kunnen keren naar hun woningen. Twee personen zijn nog onderzocht door het ambulancepersoneel en behandeld, maar hoefden niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis voor verder onderzoek, meldt de brandweer.

Onderzoek naar oorzaak

Persvoorlichter Marten Klaas Brinksma van de brandweer kon vrijdagavond rond 23.30 uur vertellen dat de brand onder controle was. Hoe de auto in brand is gevlogen, is nog niet bekend. Daar moet nog onderzoek naar worden gedaan.