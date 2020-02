Ireen Wüst en Antionette de Jong kanshebbers voor de wereldtitel allround

Wüst werd twee weken geleden wereldkampioen op de 1500 meter. Dat was dit seizoen het belangrijkste. "Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat dat mijn doel was dit seizoen. Maar als ik hier rijd, wil ik winnen ook." En dus gaat ze er nog een keer volledig voor. "Dit toernooi een toetje? Dat zou ik denigrerend vinden."

Wüst had wel wat last van een jetlag. "En al de regen die er in Nederland viel, daar werd je ook niet vrolijk van. Ik moest wel even wennen. Maar goed, daar heeft iedereen die hier rijdt last van." Wüst denkt dat ze in het voordeel is op de korte afstanden. Logisch, als wereldkampioene op de 1500 meter. "Ik denk dat ik op de 500 meter ook veel kan winnen. Ik denk dat ik erg veel snelheid heb."

Het volledige interview met Ireen Wüst: