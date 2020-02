Wassink nieuwe wethouder voor PAL-GroenLinks in gemeente Leeuwarden

Volgens de Leeuwarder fractie van PAL GroenLinks heeft Wassink veel ervaring opgedaan op groene en sociale dossiers en kan hij de stem van de partij in het college goed vertegenwoordigen en verschillende dossiers verder brengen. "Hij is een kandidaat met ruime bestuurlijke ervaring in Noord-Nederland. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken", vertelt fractievoorzitter Evert Stellingwerf van PAL GroenLinks.

De komende maand gebruikt Wassink om zijn werk op Terschelling zo goed als mogelijk door te geven aan zijn opvolger. Naar eigen zeggen was Wassink op zoek naar een andere bestuurlijke uitdaging en die heeft hij sneller dan gedacht gevonden.

Wassink zou nog tot begin volgend jaar burgemeester blijven, maar maakt nu wat eerder de overstap naar het vasteland.