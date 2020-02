Letitia de Jong staat zevende na eerste dag WK sprint

Op de 1.000 meter reed De Jong tegen Takagi, de leidster in het klassement dus. Op de eerste meters kon De Jong nog met Takagi meekomen, maar daarna reed de Japanse hard bij de Friezinne vandaan. Takagi kwam in 1.13,75 over de finish, De Jong in 1.14,85.

De tijd van De Jong was goed voor de vierde plek op die afstand. Achter Takagi werd Jutta Leerdam tweedde, Jorien ter Mors derde.