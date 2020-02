Trainer Jansen grijpt in: Odgaard op de bank

Er is de laatste weken veel kritiek over het tekort aan scorend vermogen. Zo werd er in de laatste thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag maar liefst 38 keer op de goal geschoten, maar dat heeft maar twee doelpunten opgeleverd. Aanvaller Mitchell van Bergen

maakt zich echter geen zorgen.

"Het is zeker geen crisis. We zitten gewoon in een mindere fase. We spelen gewoon goed voetbal, maar in de laatste fase zijn we slordig, zowel verdedigend as aanvallend. Ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken."

Espejord nog niet fit

Runar Espejord zit tegen FC Twente niet bij de selectie. Hij moet eerst helemaal fit worden.

"Runar heeft last van zijn rechterbeen. Het was bekend dat hij niet fit was toen hij overkwam uit Noorwegen. Hij zat wel bij de selectie, maar heeft altijd kleine pijntjes. We hebben gezegd dat hij eerst maar echt fit moet worden, voordat hij weer bij de selectie komt."

Trainer Johnny Jansen over Espejord: