Gemeente Harlingen maakt fout met belastingsaanslag

In januari stemde de gemeenteraad in met een verhoging van anderhalf procent voor particulieren. Voor bedrijven is dit niet veranderd. De aanpassing is niet doorgevoerd in de administratie. Zodoende kreeg iedereen een aanslag gebaseerd op de gegevens over vorig jaar.

Wethouder baalt als een stekker

Verantwoordelijk wethouder Harry Boon biedt zijn excuses aan voor het ongemak. Als mensen al betaald hebben, dan krijgen ze volgens hem het geld zo snel mogelijk weer terug. De nieuwe aanslag ligt binnen 14 dagen weer op de deurmat. Volgens Boon hoeft die niet hoger te zijn. Als de taxatiewaarde van een gebouw lager ligt dan in 2019, dan valt ook de aanslag mogelijk lager uit.